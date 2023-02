Cassano | «Inter ha sofferto con il Porto | ma partita seria! Bene Lukaku»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Antonioha parlato della vittoria dell’contro ilin Champions League, sottolineando la buona prestazione di Romeluquando è entrato ain corso. L’ex attaccante nerazzurro ne ha parlato attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram.SERIA –si complimenta con i nerazzurri per lafatta in casa contro il, ma resta ancora la sfida di ritorno: «L’ha fatto unatosta contro una squadra molto complicata come il. È stata unamolto equilibrata fino a un certo punto, poi André Onana ha messo del suo facendo una parata pazzesca nel primo tempo e nel secondo ha fatto addirittura ...

Tra i calciatori "cantati" dalla band "", "Ronaldo", "Gattuso". Il singolo "Luciano/Eriberto" ...riconosce quanto detto dall'ex attaccante del Genoa e rivela: "Dopo il derby perso all'... Tra i due amici ex, che ricordano a modo loro i quattro gol del Principe al Real Madrid in Coppa ...

