Caso Rigopiano, la lettera dell’avvocato Caiazza contro Salvini: «Assoluzioni una vergogna? Un ministro dovrebbe difendere i giudici» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dura replica del presidente delle Camere penali e difensore nel processo Rigopiano, Gian Domenico Caiazza, al post di Matteo Salvini in cui ha definito «una vergogna» la sentenza di ieri, 23 febbraio, sulla tragedia dell’Hotel travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017. «29 morti, nessun colpevole (o quasi). Questa non è “giustizia”, questa è una vergogna. Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà ai famigliari delle vittime innocenti», aveva scritto su Instagram il leader della Lega dopo l’assoluzione di 25 imputati. I giudici ieri hanno condannato a due anni e otto mesi il sindaco di Farindola (Pescara), Ilario Lacchetta, e ha assolto invece l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo e l’ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco. Una decisione inaccettabile per ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dura replica del presidente delle Camere penali e difensore nel processo, Gian Domenico, al post di Matteoin cui ha definito «una» la sentenza di ieri, 23 febbraio, sulla tragedia dell’Hotel travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017. «29 morti, nessun colpevole (o quasi). Questa non è “giustizia”, questa è una. Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà ai famigliari delle vittime innocenti», aveva scritto su Instagram il leader della Lega dopo l’assoluzione di 25 imputati. Iieri hanno condannato a due anni e otto mesi il sindaco di Farindola (Pescara), Ilario Lacchetta, e ha assolto invece l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo e l’ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco. Una decisione inaccettabile per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaBeton : @claudiocerasa Da quando hai preso la linea difensiva di Silvio B. Non ne salti una...rigopiano, valditara... vabbé… - rozzo_barone : RT @M5SBerlino: #Rigopiano, tutti assolti tranne il sindaco. I parenti delle #vittime: 'Vergogna' 'Mi vergogno di essere italiana in ques… - Max_Deidda : 'Un rapporto dell’intelligence Usa avrebbe stimato 180 mila caduti russi e a questi andrebbero aggiunti i 130 mila… - crochets_monia : La sentenza di #Rigopiano, 25 assolti su 30 (per 5 condanne minime o sospese) avviene mentre: - #Meloni e destra a… - benetti1961 : RT @M5SBerlino: #Rigopiano, tutti assolti tranne il sindaco. I parenti delle #vittime: 'Vergogna' 'Mi vergogno di essere italiana in ques… -