Caso Juve, la procura di Torino invia gli atti ad altre sei procure (Di venerdì 24 febbraio 2023) La procura di Torino ha trasmesso una serie di carte dell'inchiesta sui conti della Juventus alle procure di altre sei città italiane. L'iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale e, secondo quanto si è appreso, è legata ai rapporti fra la società bianconera e altre squadre. Lo riporta l'ANSA. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

