Caso Cospito, ricorso rigettato: resta al 41 bis. La protesta: 'Assassini'. Nordio: 'Ne prendiamo atto' (Di venerdì 24 febbraio 2023) La prima sezione penale della Corte di Cassazione "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" . Questa la decisione della Suprema Corte che ha respinto il ...

