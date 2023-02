Caso Cospito, attesa per la decisione della Cassazione sul ricorso contro il 41 bis (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giornata decisiva oggi per la vicenda giudiziaria di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da quattro mesi per protestare contro il 41 bis. In Cassazione è prevista la camera di consiglio che dovrà valutare il ricorso presentato dal difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo il "no" del tribunale di Sorveglianza al reclamo con cui il penalista chiedeva l'annullamento del carcere duro disposto per quattro anni. L'udienza sulla revoca o meno del 41 bis a Cospito si svolgerà a porte chiuse e la decisione potrebbe arrivare tra stasera e domani. Intorno al perimetro del “Palazzaccio” è stato rafforzato il dispositivo di sicurezza con blindati della polizia e numerosi agenti anche in borghese. Cospito è attualmente ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giornata decisiva oggi per la vicenda giudiziaria di Alfredo, l'anarchico in scioperofame da quattro mesi per protestareil 41 bis. Inè prevista la camera di consiglio che dovrà valutare ilpresentato dal difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo il "no" del tribunale di Sorveglianza al reclamo con cui il penalista chiedeva l'annullamento del carcere duro disposto per quattro anni. L'udienza sulla revoca o meno del 41 bis asi svolgerà a porte chiuse e lapotrebbe arrivare tra stasera e domani. Intorno al perimetro del “Palazzaccio” è stato rafforzato il dispositivo di sicurezza con blindatipolizia e numerosi agenti anche in borghese.è attualmente ...

