Caso Cospito, attesa la decisione della Cassazione sul ricorso (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ultimi aggiornamenti sul Caso Cospito: oggi, venerdì 24 febbraio, la Cassazione è chiamata a prendere una decisione sul ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico. In sciopero della fame da ormai 4 mesi, Alfredo Cospito è dimagrito di oltre 45 chili: per questo la Cassazione potrebbe decidere di annullare il provvedimento del 41 bis. In alternativa potrebbe ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ultimi aggiornamenti sul: oggi, venerdì 24 febbraio, laè chiamata a prendere unasulpresentato dalla difesa dell’anarchico. In scioperofame da ormai 4 mesi, Alfredoè dimagrito di oltre 45 chili: per questo lapotrebbe decidere di annullare il provvedimento del 41 bis. In alternativa potrebbe ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isabellarauti : Follia anarchica, l'accusa di Isabella Rauti: c'è una regia internazionale contro di noi - CorbelliFranco : RT @radioanchio: #Radioanchio con @giorgiozanchini h6:30/9 #24febbraio @Radio1Rai Domani sarà passato un anno dall'inizio della #guerraUcra… - Lafinisci : RT @AntigoneOnlus: Oggi la Cassazione si pronuncerà sul caso #Cospito. Il 41-bis, per sua natura, non può essere ridotto a modalità diffusa… - antifabiozeta : RT @AntigoneOnlus: Oggi la Cassazione si pronuncerà sul caso #Cospito. Il 41-bis, per sua natura, non può essere ridotto a modalità diffusa… - com_notizie : Polizia e militari davanti alla #Cassazione nel giorno della sentenza sul caso #Cospito -