(Di venerdì 24 febbraio 2023) Joe Biden avrà un incontrocon i leader del G7 e il presidente Volodymyrdomani9 ora locale, le 15 in Italia, in occasione del primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Orsini: 'Berlusconi ha subito un attacco virulento perché la Commissione europea è un gruppo di SERVI della Casa Bi… - LaVeritaWeb : A 15 giorni dall’esplosione del treno pieno di cloruro di vinile, la crisi ambientale e sanitaria nello Stato chiav… - putino : La dichiarazione ufficiale della Casa Bianca sulla storica visita di Biden a Kyiv a quasi un anno dall'inizio dell'… - Agenzia_Italia : L'Onu vota il ritiro immediato delle truppe russe dall'Ucraina - diegoformichell : RT @EmeiMarkus: #Travaglio contro #Severgn: 'Per 1 anno chiunque abbia messo in dubbio che #Biden è un santo, veniva additato anche dal suo… -

Lo riferisce lain una nota. Durante l'incontro, aggiunge la nota, il presidente Biden e gli altri leader del G7 ribadiranno l'impegno a "continuare a coordinare gli sforzi per sostenere ...... un anno dopo l'inizio dell'invasione russa: lo ha annunciato alla CNN il consigliere per la sicurezza nazionale dellaJake Sullivan. Sullivan non ha fornito dettagli su queste nuove ...

Ucraina, Casa Bianca: "Biden impaziente di dare benvenuto a Meloni in Usa" Adnkronos

La mossa della Casa bianca prova a prendere la Cina in contropiede Il Manifesto

Casa Bianca, alle 15 meeting virtuale del G7 con Zelensky - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ucraina: Casa Bianca, Biden domani convoca G7 virtuale con Zelensky - LaPresse LAPRESSE

La Casa Bianca: «Biden non vede l'ora di dare il benvenuto a Giorgia Meloni a Washington» Secolo d'Italia

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Washington erogherà un'altra tranche di aiuti militari all'Ucraina pari a 2 miliardi di dollari, un anno dopo l'inizio dell'invasione russa: lo ha annunciato alla CNN il ...Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, rispondendo ad una domanda sulla proposta di pace preannunciata da Pechino.