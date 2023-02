Carta prepagata: che succede se non la dichiari? La risposta preoccupa e stupisce | Fisco spietato (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Carta prepagata rientra a pieno titolo tra i sistemi di pagamento più utilizzati e quindi viene da chiedersi come comportarsi a livello fiscale, se dichiararla o meno. I giovani negli ultimi anni sono diventati i maggiori utilizzatori di carte prepagate, sistemi di pagamento che consentono di fare acquisti online, comprare prodotti nei negozi fisici ma anche conservare fondi. Non a caso hanno avuto un successo importante tanto da espandersi poi a tutti le generazioni. Carte prepagate nella dichiarazione dei redditi (ilovetrading.it)Una valida alternativa al classico conto corrente che spesso si abbina ad esso, con alcuni vantaggi come prelievo dal bancomat, IBAN, pagamento al POS ma anche semplicità di utilizzo e spese ridotte. Carta prepagata: si deve dichiarare? Sulla Carta ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 24 febbraio 2023) Larientra a pieno titolo tra i sistemi di pagamento più utilizzati e quindi viene da chiedersi come comportarsi a livello fiscale, se dichiararla o meno. I giovani negli ultimi anni sono diventati i maggiori utilizzatori di carte prepagate, sistemi di pagamento che consentono di fare acquisti online, comprare prodotti nei negozi fisici ma anche conservare fondi. Non a caso hanno avuto un successo importante tanto da espandersi poi a tutti le generazioni. Carte prepagate nella dichiarazione dei redditi (ilovetrading.it)Una valida alternativa al classico conto corrente che spesso si abbina ad esso, con alcuni vantaggi come prelievo dal bancomat, IBAN, pagamento al POS ma anche semplicità di utilizzo e spese ridotte.: si deve dichiarare? Sulla...

