Carola e Federico anticipazioni Uomini e Donne: la scelta è segnata (Di venerdì 24 febbraio 2023) Carola e Federico anticipazioni. Il trono di Federico Nicotera sta per concludersi. Il 25enne romano annuncerà finalmente la sua scelta nella registrazione di Uomini e Donne in programma lunedì 27 febbraio. Carola e Federico anticipazioni Le indiscrezioni conducono tutte dalla stessa parte, quella di Carola Carpanelli. La bionda corteggiatrice infatti nelle scorse puntate aveva abbandonato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023). Il trono diNicotera sta per concludersi. Il 25enne romano annuncerà finalmente la suanella registrazione diin programma lunedì 27 febbraio.Le indiscrezioni conducono tutte dalla stessa parte, quella diCarpanelli. La bionda corteggiatrice infatti nelle scorse puntate aveva abbandonato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foglio_michela : Il trono di Federico ha trasmesso tantissime emozioni perché Carola e Federico sono cresciuti insieme ma al contemp… - emocivnes : RT @lastregacattiva: #uominiedonne 'Dolce più che posso Come il mare come il sesso Questa volta lo pretendo Perché oggi sono io'. Carola… - Mr_Nahil58 : @locambiodopo Il discorso di Carola è molto lungo, all'inizio Alice muove la testa in modo contrariato è accenna un… - Paola20301007 : RT @RowenaR14147866: Cara Maria questo 'tutto contro Carola' c'è stato eccome. Da parte tua, da parte di Gianni, da parte di Tina, da parte… - Paola20301007 : RT @Cat_Mente: Appello al montatore delle puntate: TU MENTRE MARIA LEGGE LA LETTERA DOVRAI TENERE FISSA L’INQUADRATURA SU FEDERICO. Al mass… -