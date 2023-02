Carmella: “WWE o meno, sono aperta a tutte le opportunità. Anche non legate al wrestling” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Carmella non solo wrestling. Potremmo racchiudere con queste quattro parole la recente intervista della “Princess of Staten Island”. La compagna di Corey Graves, rientrata da poco in WWE, non aspirerebbe più a vincere titoli ma, al decimo anno in quel di Stamford, vuole solo “divertirsi il più possibile“. Aprendo a diverse opportunità extra wrestling. “Mi piacerebbe produrre una mia linea di abbigliamento” Non è un mistero infatti che la lottatrice sia sempre più aperta al mondo della moda. Tra le sue aspirazioni, in una recente intervista, Carmella ha parlato della possibilità di lanciare una sua linea di abbigliamento, affermando: “Mi piacerebbe fare qualcosa del genere perché la moda è sempre stata parte della mia vita. Quindi se ci fosse la possibilità, sicuramente ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023)non solo. Potremmo racchiudere con queste quattro parole la recente intervista della “Princess of Staten Island”. La compagna di Corey Graves, rientrata da poco in WWE, non aspirerebbe più a vincere titoli ma, al decimo anno in quel di Stamford, vuole solo “divertirsi il più possibile“. Aprendo a diverseextra. “Mi piacerebbe produrre una mia linea di abbigliamento” Non è un mistero infatti che la lottatrice sia sempre piùal mondo della moda. Tra le sue aspirazioni, in una recente intervista,ha parlato della possibilità di lanciare una sua linea di abbigliamento, affermando: “Mi piacerebbe fare qualcosa del genere perché la moda è sempre stata parte della mia vita. Quindi se ci fosse la possibilità, sicuramente ...

