Carburanti | Confindustria Brescia | ' errore strategico eliminare esenzione su bonus benzina'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - "La modifica della norma", suldel 2023, che prevede di mantenere ferma l'fiscale per le erogazioni fino a 200 euro annue, ma non quella contributiva, "se verrà confermata al Senato, renderà meno conveniente il benefit sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori. Entrambi, infatti, dovranno versare sul valore del buonola contribuzione piena, con un aumento di oneri pari a circa il 30% per le aziende e al 9% per i lavoratori". Lo afferma Roberto Zini, vice presidente dicon delega a Relazioni Industriali e Welfare, commentando un emendamento votato alla Camera dei deputati durante l'iter di conversione del decreto in materia di trasparenza dei prezzi dei. "Tutto questo ...