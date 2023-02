Carburanti | assestamenti al ribasso per prezzi benzina e gasolio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Medie deipraticati del diesel ancora in riduzione, aggiustamento alper quelle della. In calo il metano. Questo il quadro che emerge dal monitoraggio sulla rete. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri hanno chiuso in salita sullae in discesa sul diesel. Venendo dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 23 febbraio, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,862 euro/litro (1,863 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,855 e 1,874 euro/litro (no logo 1,862). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,829 euro/litro (contro 1,832), con ...

