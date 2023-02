Capito Bertinotti? "Eredità D'Urso", il tesoretto nella casa del comunista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fausto Bertinotti è finito al centro dei problemi familiari di Mario D'Urso, avvocato, senatore, banchiere, dirigente d'azienda e molto altro. I due erano amici e nel 2015, anno della morte di D'Urso, quest'ultimo avrebbe deciso di destinare all'ex leader della sinistra una parte della propria Eredità, compresi un paio di quadri originali di Andy Warhol che raffigurano Mao Tsé-Tung. Un altro invece, secondo la versione di Bertinotti, D'Urso glielo avrebbe donato in vita. I problemi nascono dal fatto che oggi la signora Nikki Kay Carlson è riuscita a dimostrare in tribunale di essere la figlia biologica di Mario D'Urso. Otto anni fa invece, alla morte dell'uomo, lei non era ancora stata riconosciuta come tale. Si sarebbe avvicinata a lui negli ultimi mesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Faustoè finito al centro dei problemi familiari di Mario D', avvocato, senatore, banchiere, dirigente d'azienda e molto altro. I due erano amici e nel 2015, anno della morte di D', quest'ultimo avrebbe deciso di destinare all'ex leader della sinistra una parte della propria, compresi un paio di quadri originali di Andy Warhol che raffigurano Mao Tsé-Tung. Un altro invece, secondo la versione di, D'glielo avrebbe donato in vita. I problemi nascono dal fatto che oggi la signora Nikki Kay Carlson è riuscita a dimostrare in tribunale di essere la figlia biologica di Mario D'. Otto anni fa invece, alla morte dell'uomo, lei non era ancora stata riconosciuta come tale. Si sarebbe avvicinata a lui negli ultimi mesi ...

