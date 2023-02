Cannes 2023: Killer of the Flower Moon di Martin Scorsese aprirà il Festival? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, interpretato da Leonardo DiCaprio, potrebbe aprire il Festival di Cannes 2023 con la sua prima mondiale. La notizia regalerà all’annuale celebrazione del cinema uno dei red carpet più sfarzosi dei suoi otto decenni di storia. Naturalmente, potrebbe esserci un cambiamento di programma all’ultimo minuto prima della presentazione del programma in aprile, ma la situazione è abbastanza promettente che Scorsese ha prenotato una suite in uno degli hotel di lusso lungo la Croisette, come riferiscono le fonti a Variety. Thierry Fremaux, direttore di Cannes, sta preparando una massiccia edizione del 2023 e all’inizio del mese si è recato a Los Angeles per ... Leggi su screenworld (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il film dis of the, interpretato da Leonardo DiCaprio, potrebbe aprire ildicon la sua prima mondiale. La notizia regalerà all’annuale celebrazione del cinema uno dei red carpet più sfarzosi dei suoi otto decenni di storia. Naturalmente, potrebbe esserci un cambiamento di programma all’ultimo minuto prima della presentazione del programma in aprile, ma la situazione è abbastanza promettente cheha prenotato una suite in uno degli hotel di lusso lungo la Croisette, come riferiscono le fonti a Variety. Thierry Fremaux, direttore di, sta preparando una massiccia edizione dele all’inizio del mese si è recato a Los Angeles per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ESehiri : RT @fescaaal: ?? Under the Fig Trees apre il FESCAAAL32 in una nuova location A Milano dopo Venezia e Cannes, il film tunisino inaugura l'ed… - fescaaal : ?? Under the Fig Trees apre il FESCAAAL32 in una nuova location A Milano dopo Venezia e Cannes, il film tunisino ina… - IlTirrenoPrato : In carcere i componenti di una banda accusata anche di un tentato furto a un russo sul lungomare di Cannes - glooit : Cannes 2023: Modine conferma la premiere di Oppenheimer leggi su Gloo - sfiorata82 : RT @ciakmag: In attesa i conferme dagli italiani, si vagliano le voci sui film d'apertura e gli 'indizi' sulla presenza di #Oppenheimer #Ca… -