Cani nei supermercati – Lav: "Ingresso consentito, dietrofront del ministero della Salute, l'accesso è sempre permesso" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo che la LAV, qualche giorno fa, ha sollevato il caso di una recente Nota del ministero della Salute che mal interpretava una norma europea del 2004, la Direzione Generale Igiene e sicurezza degli alimenti ha emanato una nuova Nota, inviata anche alle Regioni e quindi alle Asl sul territorio, che cancella il divieto generalizzato di accesso degli animali nei supermercati e negli esercizi commerciali di vendita di alimenti. "E' stata ristabilita la chiarezza, divieti ad accesso tout court degli animali negli esercizi di vendita di alimenti, supermercati compresi, non sono stabiliti né da norme nazionali né europee – afferma Gianluca Felicetti, Presidente LAV – Un divieto generalizzato, oltre a essere penalizzante e discriminatorio per coloro che vivono con un cane sarebbe stato anche illegittimo e ...

