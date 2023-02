Candidatura Via Appia al patrimonio Unesco, tavolo tecnico a Palazzo Mosti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è tenuta stamane nella sala Giunta di Palazzo Mosti una riunione operativa sulla Candidatura della Via Appia al patrimonio Unesco Al tavolo tecnico, presieduto dal sindaco Clemente Mastella, erano presenti Angela Maria Ferroni coordinatrice scientifica per il Ministero della Cultura della Candidatura della Via Appia al riconoscimento Unesco, il vicesindaco e delegato all’Attuazione dei Pics Francesco De Pierro, gli assessori Attilio Cappa (Turismo), Mario Pasquariello (Opere pubbliche) e Antonella Tartaglia Polcini (Cultura), il dirigente Antonio Iadicicco e l’architetto del settore Lavori Pubblici Simona De Filippo. Nel corso dell’incontro è stata vagliata ed esaminata l’armonizzazione dei ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si è tenuta stamane nella sala Giunta diuna riunione operativa sulladella ViaalAl, presieduto dal sindaco Clemente Mastella, erano presenti Angela Maria Ferroni coordinatrice scientifica per il Ministero della Cultura delladella Viaal riconoscimento, il vicesindaco e delegato all’Attuazione dei Pics Francesco De Pierro, gli assessori Attilio Cappa (Turismo), Mario Pasquariello (Opere pubbliche) e Antonella Tartaglia Polcini (Cultura), il dirigente Antonio Iadicicco e l’architetto del settore Lavori Pubblici Simona De Filippo. Nel corso dell’incontro è stata vagliata ed esaminata l’armonizzazione dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Candidatura Via Appia al patrimonio Unesco, tavolo tecnico a Palazzo Mosti - - ottopagine : Candidatura Via Appia al patrimonio Unesco: tavolo tecnico a Palazzo Mosti #Benevento - NTR24 : Candidatura via Appia al patrimonio Unesco, tavolo tecnico a Palazzo Mosti - TV7Benevento : Candidatura Via Appia al patrimonio Unesco, tavolo tecnico a Palazzo Mosti - - TommyLeeRay : @Stronza Candidatura per un lavoro. Sul sito dicevano: 'link qui sotto'. Non appariva nulla. Mando il cv via mail s… -