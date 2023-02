Campania Dih nel Digital Hub for AutoMotive and AeroSpace. Imperiale: Risultato significativo (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Un altro significativo Risultato per il Campania DIH”, sottolinea l’amministratore delegato Edoardo Impriale, che aggiunge: “Con altri partner, autorevoli e riconosciuti, e coerenti rispetto alla nostra mission supportiamo la trasformazione Digitale e green delle filiere aerospaziale e automobilistica In Campania e su tutto il territorio nazionale”. Dopo aver superato la preselezione nazionale, DAMAS si è qualificato al bando Digital Europe Programme per la costituzione della “Initial Network Of European Digital Innovation Hubs” ottenendo il ‘Seal of Excellence’. La recente firma del decreto, da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha sancito il ruolo di DAMAS come uno degli EDIH Italiani finanziati dal Ministero con fondi PNRR (Missione 4) ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Un altroper ilDIH”, sottolinea l’amministratore delegato Edoardo Impriale, che aggiunge: “Con altri partner, autorevoli e riconosciuti, e coerenti rispetto alla nostra mission supportiamo la trasformazionee e green delle filiere aerospaziale e automobilistica Ine su tutto il territorio nazionale”. Dopo aver superato la preselezione nazionale, DAMAS si è qualificato al bandoEurope Programme per la costituzione della “Initial Network Of EuropeanInnovation Hubs” ottenendo il ‘Seal of Excellence’. La recente firma del decreto, da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha sancito il ruolo di DAMAS come uno degli EDIH Italiani finanziati dal Ministero con fondi PNRR (Missione 4) ...

