Camionista di tir con liquido infiammabile colpito da infarto riesce ad accostare in autostrada prima di morire (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un Camionista di 40 anni, Giovanni Gaito di Saviano (Napoli), è riuscito ad accostare il tir con liquido infiammabile che guidava poco prima di morire a causa di un infarto. La storia, riportata dal Corriere del Mezzogiorno, è avvenuta giovedì pomeriggio nel tratto dell’A1 compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione sud. Al centralino della polizia stradale sono arrivate numerose telefonate per segnalare, intorno alle 19.30, il mezzo pesante che si muoveva a zig zag. I movimenti hanno insospettito altri camionisti che, secondo la ricostruzione degli agenti, hanno evitato che il tir e le auto venissero in contatto, formando una sorta di “argine”. Il 40enne è riuscito ad accostare prima di morire. Sul posto sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Undi 40 anni, Giovanni Gaito di Saviano (Napoli), è riuscito adil tir conche guidava pocodia causa di un. La storia, riportata dal Corriere del Mezzogiorno, è avvenuta giovedì pomeriggio nel tratto dell’A1 compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione sud. Al centralino della polizia stradale sono arrivate numerose telefonate per segnalare, intorno alle 19.30, il mezzo pesante che si muoveva a zig zag. I movimenti hanno insospettito altri camionisti che, secondo la ricostruzione degli agenti, hanno evitato che il tir e le auto venissero in contatto, formando una sorta di “argine”. Il 40enne è riuscito addi. Sul posto sono ...

