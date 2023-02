Calhanoglu leader in spogliatoio, Marotta prepara il rinnovo – SM (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hakan Calhanoglu sta vivendo un ottimo periodo di forma. Migliore in campo contro il Porto ha mostrato anche doti da leader. rinnovo – Il rinnovo di Hakan Calhanoglu è tra le priorità in casa Inter, e la firma sembra vicina. Queste le parole di Marco Barzaghi a Sport Mediaset a riguardo: «Calhanoglu è andato a far da paciere tra Onana e Dzeko duranta la gara di Champions. Segnale di come il centrocampista turco sia sempre più leader in spogliatoio. Questo è tra i motivi per cui il suo rinnovo è già pronto. Calhanoglu si legherà all’Inter fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio da circa sei milioni a stagione». Un rinnovo fondamentale considerata la stagione del turco e quanto successo invece con Milan ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hakansta vivendo un ottimo periodo di forma. Migliore in campo contro il Porto ha mostrato anche doti da– Ildi Hakanè tra le priorità in casa Inter, e la firma sembra vicina. Queste le parole di Marco Barzaghi a Sport Mediaset a riguardo: «è andato a far da paciere tra Onana e Dzeko duranta la gara di Champions. Segnale di come il centrocampista turco sia sempre piùin. Questo è tra i motivi per cui il suoè già pronto.si legherà all’Inter fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio da circa sei milioni a stagione». Unfondamentale considerata la stagione del turco e quanto successo invece con Milan ...

