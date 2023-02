Calendario Sport Invernali oggi | orari 24 febbraio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di venerdì 24 febbraio 2023), venerdì 24una bella giornata giornata die di. Gli eventi da seguire non mancheranno e non resta che mettersi comodi. Indubbiamente, a catalizzare l’attenzione degli appassionati saranno i Mondiali 2023 di sci nordico a Planica. Nella località slovena sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci regaleranno spettacolo. Per quanto riguarda il fondo assisteremo allo Skiathlon maschile, mentre per la combinata nordica saranno le donne a essere protagoniste e in casa Italia si confida non poco sulle qualità di Annika Sieff. Parlando poi del salto con gli sci, spazio alla qualificazione individuale maschile Normal Hill dove i nostri azzurri faranno di tutto per essere nelle posizioni che contano. Tante prove da seguire anche a Bakuriani (Georgia), sede della ...

La proposta Ricapitolando, il calendario degli appuntamenti in Italia per il 2023 è costituito dalle esperienze della proposta svolte tra Val Trebbia, Passo Penice, Bobbio. Anche per questa stagione, Sky avrà l'esclusiva per tutte le gare in Formula 1. Per cui gli abbonati al Pacchetto, potranno seguire i Gran Premi su Sky F1 (canale 207 del satellite).

