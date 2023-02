Calendario Sei Nazioni rugby 2023: orari partite 25-26 febbraio, dove vederle in tv, programma TV8 e Sky (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torna dopo lo stop il Sei Nazioni 2023 di rugby. Appuntamento con la terza giornata che andrà in scena tra domani e domenica, quando si disputeranno tutti e tre gli incontri in programma per quello che è il giro di boa del torneo. Si inizierà con l’Italia, che ospita i lanciatissimi irlandesi, per poi proseguire con Francia-Scozia, mentre domenica scenderanno in campo Galles e Inghilterra. Andiamo alla scoperta del programma del week-end: tutte le partire saranno trasmesse su Sky (Sky Sport Arena per i due incontri che non coinvolgono l’Italia, Sky Sport 1 per quello azzurro di sabato), mentre solamente l’Italia sarà in chiaro su TV 8. Calendario SEI Nazioni Sabato 25 febbraio Ore 15.15 Italia-Irlanda – Diretta tv su SkySport 1 e TV8 Ore 17.45 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torna dopo lo stop il Seidi. Appuntamento con la terza giornata che andrà in scena tra domani e domenica, quando si disputeranno tutti e tre gli incontri inper quello che è il giro di boa del torneo. Si inizierà con l’Italia, che ospita i lanciatissimi irlandesi, per poi proseguire con Francia-Scozia, mentre domenica scenderanno in campo Galles e Inghilterra. Andiamo alla scoperta deldel week-end: tutte le partire saranno trasmesse su Sky (Sky Sport Arena per i due incontri che non coinvolgono l’Italia, Sky Sport 1 per quello azzurro di sabato), mentre solamente l’Italia sarà in chiaro su TV 8.SEISabato 25Ore 15.15 Italia-Irlanda – Diretta tv su SkySport 1 e TV8 Ore 17.45 ...

