Calciomercato – Kerkez potrebbe tornare al Milan? Ecco perché andò via (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Milan potrebbe andare alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Le ultime, parlano di un ritorno di Milos Kerkez. Ma perché andò via? Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilandare alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Le ultime, parlano di un ritorno di Milos. Mavia?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Calciomercato - #Kerkez potrebbe tornare al #Milan? Ecco perché andò via #SempreMilan - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @MilosKerkez5 il vice @TheoHernandez? Ecco come stanno le cose - #Mercato #ACMilan #Milan #Semp… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @MilosKerkez5 il vice @TheoHernandez? Ecco come stanno le cose - #Mercato #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : L'ex Kerkez fa gola a diversi club europei: il Milan ha una percentuale sulla rivendita e non solo: Milos Kerkez, t… - MilanNewsit : L'ex Kerkez fa gola a diversi club europei: il Milan ha una percentuale sulla rivendita e non solo -