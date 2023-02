Calcio – Rimonta Roma | missione compiuta in Europa League Spinazzola e Belotti super

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Non è mai facilere e vincere con due goal di scarto in(e la squadra giallorossa ha infatti spesso fallito questi appuntamenti da dentro o fuori) e allora stavolta applausi alladi Mourinho che centra il bersaglio qualificazione inLeaugue con una gara pressoché perfetta per concentrazione e proposizione.Dopo il brivido di una punizione dal limite al 1’ per uno scellerato intervento fuoritempo di Ibanez, la truppa di Mourinho ha invaso l’area avversaria dominandol’incontro e non consentendo mai (come d’altro canto era già successo all’andata) alSalisburgo di impensierire il non giudicato Rui Patricio. Con Abraham in maschera e in panchina ecco in attacco la vecchia coppia palermitana Dybala-, con quest’ultimo uscito dal campo stremato e con la Sud ad intonare il coro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina-Braga, Italiano: 'Grande reazione, qualificazione meritata. Il gol non dato...': La soddisfazione dell'a… - SouzaEluam : RT @repubblica: Fiorentina-Braga 3-2: Cabral completa la rimonta, viola agli ottavi di Conference League [di Matteo Dovellini] https://t.co… - spaziocalcio : Europa League: la #Roma di rimonta con Paulo #Dybala, la #Juventus tris a #Nantes con tripletta di Ángel Di María!… - lamortevito : La Fiorentina vince in rimonta e vola agli ottavi di Conference League: Braga battuto 3-2. #FiorentinaBraga… - repubblica : Fiorentina-Braga 3-2: Cabral completa la rimonta, viola agli ottavi di Conference League [di Matteo Dovellini] -

Così la Joya, nonostante qualche piccola noia fisica, anche ieri sera ha risposto presente, ricoprendo un ruolo di primaria importanza nellaportata a termine ieri sera contro i campioni d'......cosa non ha funzionato Tutto è cominciato con lasubita con la Roma. "All'85', quando sono uscito dal campo, sorridevo perché avevo lavorato bene... poco dopo abbiamo preso due gol su...

al termine di una grande ma inutile rimonta ad Amsterdam. Dopo gli anni bui della serie B, la rinascita negli anni 2000 con il rientro nel giro europeo – semifinale nella Uefa 2004/2005, lasciata allo ...