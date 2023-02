Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : In Inghilterra,patria della Premier League,il governo vara un Regolatore Indipendente per garantire la sostenibilit… - realvarriale : Mentre in Inghilterra la Premier League accusa #ManchesterCity di 100 violazioni al fair play finanziario che, se… - dayfootball1981 : #SuperLeague #PremierLeague #Regulator Avevamo già parlato della reazione della Premier League all'inserimento di u… - glooit : Calcio: Premier, Selles sulla panchina del Southampton leggi su Gloo - Luxgraph : Southampton, che storia Ruben Selles: un lungo viaggio fino alla vittoria contro il Chelsea -

Lo spagnolo Ruben Selles, 39 anni, è l'allenatore del Southampton fino alla fine della stagione, ha annunciato il club inglese, ultimo inLeague. Selles succede a Nathan Jones, esonerato il 12 febbraio dopo soli tre mesi alla guida dei Saints, di cui aveva preso le redini a novembre dopo l'esonero di Ralph Hasenhuttl che aveva ...... le possibili avversarie Per Roma e Juventus (che non possono affrontarsi negli ottavi e non possono prendere il Manchester United) l'insidia maggiore è l'Arsenal, squadra in testa alla. Da ...

Premier League, un’autorità di controllo indipendente regolerà il calcio Sky Sport

Superlega, la riforma del calcio inglese la blocca per sempre. "Proteggiamo la Premier League e i tifosi" la Repubblica

Calcio: potere ai tifosi e stop a Superlega,nuove regole Premier Agenzia ANSA

Superlega, la Premier League si cautela: la mossa per proteggere il calcio inglese Tuttosport

Calcio: potere ai tifosi e stop a Superlega,nuove regole Premier La Sicilia

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Le voci di mercato Non guardo queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua. Per ...Partito da preparato atletico è diventato capo allenatore del club inglese che nell'ultima giornata ha vinto a Stamford Bridge ...