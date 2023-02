Calcio Napoli, Manfredi: “Festa scudetto in piazza del Plebiscito” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il primo cittadino partenopeo, Gaetano Manfredi, parla dell’ipotetica Festa scudetto del Calcio Napoli e annuncia il programma dei festeggiamenti possibili. “Ci saranno degli aspetti di sicurezza che andranno valutati con la Questura. Dobbiamo essere bravi a conciliare la spontaneità di questo momento con la sicurezza di chi ci partecipa. L`ipotesi che stiamo valutando è installare Leggi su 2anews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il primo cittadino partenopeo, Gaetano, parla dell’ipoteticadele annuncia il programma dei festeggiamenti possibili. “Ci saranno degli aspetti di sicurezza che andranno valutati con la Questura. Dobbiamo essere bravi a conciliare la spontaneità di questo momento con la sicurezza di chi ci partecipa. L`ipotesi che stiamo valutando è installare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - pisto_gol : Il #Napoli è una formidabile orchestra, nella quale i solisti entrano sempre a tempo per concludere il movimento. È… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - Fantacalcio : Napoli, Osimhen in panchina contro l'Empoli? Le ultime - peppology : @Torrenapoli1 unica notizia nuova che leggo dall'articolo di Calcio e Finanza è che il Napoli ha fatto 50milioni di… -