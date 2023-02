Calcio, combine nell’U15 toscano: assegnati 4 anni di squalifica a giocatori e tecnico (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono stati assegnati quattro punti di penalizzazione alla A.S.D. Zambra Calcio e un’ammenda di 1.000 euro l’A.S.D. A.C Montignoso. Inoltre, 4 anni di squalifica a Federico Viviani, all’epoca dei fatti allenatore dello Zambra, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini e Gabriele Ribechini, calciatori della società, e un anno di squalifica per Alessandro Vitaggio, calciatore del Montignoso. La Corte federale d’appello ha afflitto queste sanzioni, accogliendo il reclamo del procuratore federale interregionale per un illecito sportivo nel campionato U15 toscano. I giocatori e le due società erano stati deferiti per una sospetta combine in occasione della gara valida per il campionato Giovanissimi regionale toscana Under 15, disputata lo scorso 15 maggio. La ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono statiquattro punti di penalizzazione alla A.S.D. Zambrae un’ammenda di 1.000 euro l’A.S.D. A.C Montignoso. Inoltre, 4dia Federico Viviani, all’epoca dei fatti allenatore dello Zambra, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini e Gabriele Ribechini, calciatori della società, e un anno diper Alessandro Vitaggio, calciatore del Montignoso. La Corte federale d’appello ha afflitto queste sanzioni, accogliendo il reclamo del procuratore federale interregionale per un illecito sportivo nel campionato U15. Ie le due società erano stati deferiti per una sospettain occasione della gara valida per il campionato Giovanissimi regionale toscana Under 15, disputata lo scorso 15 maggio. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Calcio, combine nell'U15 toscano: assegnati 4 anni di squalifica a giocatori e tecnico - CorSport : Clamoroso in Spagna: sospetti combine in #CopaDelRey #Spagna #CorrieredelloSport - cronachecampane : #Calcio #UltimeNotizie Calcio nella bufera in Spagna, sospetti combine su gara di Coppa del Re del 2021 - sportli26181512 : Clamoroso in Spagna: 'Sospetti combine in #CoppadelRe, avviate le indagini': Un nuovo #scandalo, secondo l'emittent… - sportface2016 : #CopadelRey 2021/2022, sospetti di combine sulla gara #Levante-#HuracanMelilla -