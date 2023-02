Calaiò | ' ' Empoli? Il Napoli non mi preoccupa | ha una mentalità consolidata' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Emanuele, dirigente e ex attaccante del, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "La insidie aci sono, eccome: è una squadra ben allenata, gioca un ottimo calcio, ha una sua identità precisa. Non si chiude e prova a giocarsela, anche con tanti giovani interessanti. -afferma- Parisi e Vicario ormai sono delle certezze, Baldanzi è promettente, ma del resto anche ilin passato ha acquistato diversi calciatori da, dove sanno fare calcio e crescere i giovani. -prosegue- Iltuttavia non mi, ha una, può alternare alcuni calciatori senza perdere forza e penso che Spalletti farà 3-4 ...