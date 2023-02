Cake Star Lago d’Iseo | vince Forneria del Lago gallery e streaming

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La puntata di: Pasticcerie in sfida 2023, stagione 6, ambientata sulè stata vinta dalla pasticceriadeldi Juri Caseri a Paratico (BS), un locale con una vasta offerta sia dolce – in particolare moderna -, che salata, gestita da un vero “malato” della pasticceria, in continuo aggiornamento fuori e dentro il locale. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, che quest’anno vede alla guida Damiano Carrara e Tommaso Foglia, è tornato così in Lombardia. Qui la Pasticceria Nazzari di Fabio Nazzari a Iseo (BS), la pasticceria Dolcedi David Mazza a Sarnico (BG) e la pasticceriadeldi Juri Caseri a Paratico (BS) si sono ...

GuidaTVPlus : 24-02-2023 21:20 #RealTime Cake Star - Pasticcerie in sfida #Realityshow #Intrattenimento #StaseraInTV - BottoliniHard : @claudoe @fattoquotidiano La Follesa non è più neanche in Cake Star, peccato - VoceCamuna : Si sfideranno la Pasticceria Dolce Lago, la Chocolaterie Pastisserie e La Forneria

Cake Star - Pasticcerie in sfida (...Dalla Franciacorta al Lago d'Iseo il passo è breve e la strada è dolcissima. Dopodomani, venerdi 24 febbraio, alle 21.20 la trasmissione tv "Cake Star - Pasticcerie in sfida" proporrà un triello all'ultima delizia fra tre realtà dolciarie sebine: la Pasticceria Dolce Lago; la Patisserie Chocolaterie Nazzari e La Forneria del Lago.

