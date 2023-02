Caccia al tesoro del Diavolo

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Una squadra blasonata, ricca di trofei e di tifosi. Ma anche del suo valore nascosto: centinaia di milioni di euro rimasti dopo i tanti passaggi di una proprietà non ancora chiara. Tra battaglie legali nei tribunali di due continenti e un’inchiesta della magistratura italiana, viaggio nei misteri del Milan. C’è undi alcune centinaia di milioni di euro nascosto nel Milan. È quello che resta dei vari passaggi di proprietà, da Silvio Berlusconi a Mister Li al fondo Elliott, fino a RedBird, conclusi nell’agosto scorso. E su questi soldi, non a caso, alcuni dei protagonisti si stanno dando battaglia nei tribunali di due continenti in almeno tre distinte cause legali. Più un’inchiesta della magistratura italiana, partita da una denuncia di una delle parti in causa e ancora in fase iniziale. Il tesoretto sta in Lussemburgo. Più precisamente nelle varie holding del ...