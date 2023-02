Buzzegoli | “Denti stretti | tifosi e lavoro | il Benevento può salvarsi così”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLe scarpe appese al chiodo e il fischietto in bocca. Danieleha smesso con il calcio giocato per iniziare una nuova carriera da allenatore. Adesso guida il San Donato Tavarnelle, impelagato nella zona play out del girone A di serie C. Ironia della sorte, la squadra fiorentina si trova in una situazione molto simile a quella del, domenica impegnato al Del Duca contro l’Ascoli per un’altra delicata sfida-salvezza. L’ex regista ha vestito entrambe le maglie in rapida successione, passando dall’estasi per la storica promozione in A della Strega ottenuta da protagonista (29 presenze e tre reti nella stagione 2016/17) alla salvezza al termine di un sofferto play out contro la Virtus Entella con i marchigiani (37 presenze e tre reti nella stagione 2017/18). Ricordi ormai legati a un’altra vita, ma nonostante ...