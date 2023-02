Busta nera al GF Vip: Signorini punisce gli Incorvassi, ma Donnamaria stupisce e vuota il sacco (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con una Busta nera che è stata mostrata e ricordata ai telespettatori durante ogni blocco. Ma solo quando è scattata la seconda serata Alfonso Signorini ha isolato i quattro vipponi coinvolti per parlarne. Ovvero: Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia. Quando Signorini ha chiesto loro cosa avessero detto nel van, premettendo di non avere l’audio di quell’episodio, i quattro hanno dato le loro spiegazioni senza poter sentire le versioni degli altri. “Eravamo dentro al van perché erano le 6 del mattino e avevamo freddo, eravamo convinti che in quel momento le telecamere non ci riprendessero. Ci siamo ritrovati così e parlavamo di s3sso“, le parole di Micol. “Io qua dentro spesso mi censuro, ho un umorismo black. Quella ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con unache è stata mostrata e ricordata ai telespettatori durante ogni blocco. Ma solo quando è scattata la seconda serata Alfonsoha isolato i quattro vipponi coinvolti per parlarne. Ovvero: Edoardo, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia. Quandoha chiesto loro cosa avessero detto nel van, premettendo di non avere l’audio di quell’episodio, i quattro hanno dato le loro spiegazioni senza poter sentire le versioni degli altri. “Eravamo dentro al van perché erano le 6 del mattino e avevamo freddo, eravamo convinti che in quel momento le telecamere non ci riprendessero. Ci siamo ritrovati così e parlavamo di s3sso“, le parole di Micol. “Io qua dentro spesso mi censuro, ho un umorismo black. Quella ...

