Buongiorno mamma 2 non va in onda stasera? La decisione di Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cambiano i palinsesti Mediaset dopo la scomparsa del grande Maurizio Costanzo. L’emittente ha voluto ricordare con un lungo speciale il giornalista, simbolo di varie generazioni e della nostra cultura, non solo televisiva, che andrà in onda stasera su canale 5. Per questo la programmazione di stasera, così come quella del pomeriggio, ha subito delle modifiche proprio per lasciare spazio al tributo in suo onore. Buongiorno mamma 2 non va in onda stasera venerdì 24 febbraio 2023 Come per Uomini e donne – cancellato praticamente all’ultimo minuto – anche la fiction prevista per stasera, Buongiorno mamma 2 non sarà quindi mandata in onda. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Cambiano i palinsestila scomparsa del grande. L’emittente ha voluto ricordare con un lungo speciale il giornalista, simbolo di varie generazioni e della nostra cultura, non solo televisiva, che andrà insu canale 5. Per questo la programmazione di, così come quella del pomeriggio, ha subito delle modifiche proprio per lasciare spazio al tributo in suo onore.2 non va invenerdì 24 febbraio 2023 Come per Uomini e donne – cancellato praticamente all’ultimo minuto – anche la fiction prevista per2 non sarà quindi mandata in. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi #24febbraio: 'Ave Di Maria', 'Fideo virale', 'Mamma mia Di Maria!' ??? - MedInfinityIT : BUONGIORNO MAMMA! ?? #BuongiornoMamma2 - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per il secondo appuntamento con la serie “Buongiorno, mamma! 2”, che si aggiudica la serata sul pubb… - CorriereCitta : Buongiorno mamma 2 non va in onda stasera? La decisione di Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo - CStaOPiecoroFor : RT @fanpage: La prima serata di Canale 5 cambia in onore a #mauriziocostanzo. Al posto della fiction #BuongiornoMamma2 va in onda su Medias… -