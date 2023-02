Buongiorno Mamma 2 non va in onda, in panchina anche Quarto Grado, prime time dedicato a Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Buongiorno Mamma 2 non va in onda oggi, 24 febbraio, per via della morte di Maurizio Costanzo. La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di rendere omaggio ad uno dei suoi innovatori proprio dedicandogli il prime time di oggi a poche ore dall’annuncio della sua morte. La prima serata sarà dedicata a Maurizio Costanzo con uno speciale che ne ricorderà i tratti importanti della sua vita e della sua carriera televisiva, musicale, cinematografica e di giornalista. Buongiorno Mamma 2 non va in onda oggi, 24 febbraio, e dalle prime notizie sembra che la puntata sarà riprogrammata la prossima settimana ad una data ancora da destinarsi. Ecco l’annuncio ufficiale: Al ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)2 non va inoggi, 24 febbraio, per via della morte di. La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di rendere omaggio ad uno dei suoi innovatori proprio dedicandogli ildi oggi a poche ore dall’annuncio della sua morte. La prima serata sarà dedicata acon uno speciale che ne ricorderà i tratti importanti della sua vita e della sua carriera televisiva, musicale, cinematografica e di giornalista.2 non va inoggi, 24 febbraio, e dallenotizie sembra che la puntata sarà riprogrammata la prossima settimana ad una data ancora da destinarsi. Ecco l’annuncio ufficiale: Al ...

