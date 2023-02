Buon compleanno a… Lazar Samardzic

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) OggiSamardži? compie 21 anni. Il ragazzo nato a Berlino e di origini serbe è da tempo uno dei giovani talenti più attesi e osservati nel panorama della Serie A e non solo. No potrebbe essere altrimenti, del resto, dopo che da Udine, dove attualmente risiede e gioca, Pierpaolo Marino gli ha proposto espressamente e personalmente un paragone con il primo Pallone d’Oro italiano nel lontanissimo 1969: Gianni Rivera. Che se siete successivamente e non lo avete visto giocare, può dirvi poco. Se invece c’eravate alla sua epoca, sappiate che in quell’anno il campione del Milan si vinse la Coppa dei Campioni alla sua maniera, ovvero con un’eleganza fuori dal comune. Tutto questo dopo avere fatto il proprio debutto in Serie A anche lui in provincia – Alessandria – addirittura all’età di 15 anni. Rispetto a un modello così illustre,è arrivato ...