Bullismo | cambia città e amici ma ha una febbre misteriosa

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Una ragazzina di 13 anni in un corpo che si è sviluppato precocemente e che le fa dimostrare più anni di quelli che ha. E’ questo il profilo della protagonista dell’ennesima storia di, che ha come scenario la provincia di Venezia. Carnefici erano i suoi compagni di classe e quando tutto è iniziato la ragazzina aveva solo 11 anni. Gli scherzi e le battute, dunque, sono poi degenerati ben presto in insulti e molestie. E’ rimasta in silenzio per mesi, finché poi, esausta, ha chiesto aiuto e si è ritrovata costretta are scuola,. Credeva che fosse questa la strada giusta per risolvere quel problema che da tempo la affliggeva. Ma spesso queste esperienze è difficile lasciarsele alle spalle. Ora, a causa di ciò che ha subito, rischia di essere bocciata perché da mesi soffre di una ...