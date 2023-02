Brunello Cucinelli aumenta stipendi di sarte e operai | guadagneranno più degli impiegati ' Ridiamo dignità a questi lavori'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alberto51059 : Rivoluzione.. Brunello Cucinelli aumenta stipendi di sarte e operai: guadagneranno più degli impiegati. «Ridiamo di… - leggoit : Brunello Cucinelli aumenta gli stipendi di sarte e operai del 20%: «Bisogna ridare dignità a questi lavori» - filippocot : RT @sole24ore: ?? Brunello Cucinelli ha annunciato l'intenzione di aumentare del 20% gli stipendi di sarte e operai, che in alcuni casi guad… - PolimeniF : RT @sole24ore: ?? Brunello Cucinelli ha annunciato l'intenzione di aumentare del 20% gli stipendi di sarte e operai, che in alcuni casi guad… - molly2marzo : RT @sole24ore: @sole24ore Per approfondire: -

Un aumento del 20% sugli stipendi di sarti e operai. A illustrarlo nell'ultimo consiglio d'amministrazione è stato, l' imprenditore dell'omonima casa di moda lustro del Made in Italy nel mondo. Un ritocco tale che comporterebbe, in alcuni casi, maggiori compensi per gli operai che per gli ...Lo stilista: "Facciamo parte della task force, ideata dal re, che vuol ripristinare l'armonia ambientale in Himalaya, terra di cashmere, cotone e seta pregiati".

Brunello Cucinelli: «Carlo III si congratulò per il mio completo. Ora lavoriamo insieme» La Verità

Brunello Cucinelli, la collezione per l'AI 23-24 - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cucinelli a Buckingham Palace da Re Carlo III - Lifestyle Agenzia ANSA

Brunello Cucinelli alzerà gli stipendi di operai e sarte di un altro 20% Il Sole 24 ORE

La Milano Fashion Week parte con Brunello Cucinelli, Fendi, Marras e... | People OGGI

Un aumento del 20% sugli stipendi di sarti e operai. A illustrarlo nell'ultimo consiglio d'amministrazione è stato Brunello Cucinelli, l'imprenditore dell'omonima casa di ...Dicono che lo stile non sia questione di soli ma è davvero difficile copiare questo look dalle firme proibitive! Per fortuna ci son alternative più abbordabili ...