Bridgestone Turanza 6 - Al debutto il nuovo pneumatico testato e ingegnerizzato in Italia

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Stabilità e controllo, tenuta sul bagnato, maggiore durata e consumi ridotti: persono queste le caratteristiche principali del6, un prodotto progettato ealle porte di Roma, tra il centro tecnico di Castel Romano e lo European Proving Ground (EUPG) di Aprilia, dove peraltro abbiamo potuto saggiarne le doti a bordo di vetture premium. Del resto, soprattutto a tali automobili si rivolge la sesta generazione del, declinato in 136 misure per cerchi dai 16 ai 22 (quelle per ruote da 16 arriveranno nel 2024). Ben 30, in particolare, sono le dimensioni che si aggiungono alla fascia dai 18 ai 22, portandoa coprire il 97% dell'alto di gamma, come sostiene il produttore giapponese. Nuova mescola. Punto di ...