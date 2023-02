Brescia nel caos tra l'incubo retrocessione e la sfida Cellino-ultrà (Di venerdì 24 febbraio 2023) Solo 25 i punti per il Brescia che rischia pericolosamente la retrocessione in C e potrebbe addirittura, per la prima volta nella sua storia, diventare la seconda squadra della provincia qualora dalla terza categoria nazionale fosse promossa la Feralpi Salò, prima nel gruppo A Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Solo 25 i punti per ilche rischia pericolosamente lain C e potrebbe addirittura, per la prima volta nella sua storia, diventare la seconda squadra della provincia qualora dalla terza categoria nazionale fosse promossa la Feralpi Salò, prima nel gruppo A

