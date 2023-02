Borsa: Wall Street apre negativa dopo dati inflazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Wall Street apre negativa dopo i dati sull'inflazione Pce di gennaio aumentata rispetto al mese precedente. Il Dow Jonees scende dell'1,22% a 32.777,00 punti, il Nasdaq perde l'1,87% a 11.979,75 punti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023)sull'Pce di gennaio aumentata rispetto al mese precedente. Il Dow Jonees scende dell'1,22% a 32.777,00 punti, il Nasdaq perde l'1,87% a 11.979,75 punti ...

