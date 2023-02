Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib - 1,07% (Di venerdì 24 febbraio 2023) Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,07% a 26.986 punti. . 24 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Seduta negativa per ladi: l'indiceMib ha chiuso in ribasso dell'1,07% a 26.986 punti. . 24 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,07%: Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 26.986 punti - infoiteconomia : Borsa: apertura in rosso di Wall Street pesa su Europa, Milano - InvestingItalia : #Borsa Milano in calo, pesa inflazione Usa, bene Tim, crollo per Sogefi, Dovalue - - _seatherin : sto facendo la borsa per andare a milano e vi giuro non riesco a crederci che se sono fortunata riuscirò a vedere j… - ansa_economia : Borsa: Milano debole (-1%) con Europa dopo prezzi Usa. Listini scendono con Wall street, in tensione i titoli di St… -