Borsa: Milano +0,4% con corsa Saipem, bene Tim in attesa cda (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Borsa di Milano conferma il rialzo nei primi scambi. Il Ftse Mib sale dello 0,4% a 27.402 punti con in testa Saipem (+2,33%) in attesa del bilancio la prossima settimana. bene anche Tim (+1,2%) che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladiconferma il rialzo nei primi scambi. Il Ftse Mib sale dello 0,4% a 27.402 punti con in testa(+2,33%) indel bilancio la prossima settimana.anche Tim (+1,2%) che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ourmeryhope : RT @ikissgoo: ciao namjoon buongiorno ho visto che stai entrando in territorio italiano quindi voglio farti i miei auguri si, spero che le… - C_Cervi : Borsa di Milano oggi 24 febbraio: Ftse Mib sopra la parità con focus su Tim e Saipem - infoiteconomia : Borsa: Europa tenta nuovo recupero, Milano apre a +0,2% con focus su Tim - Wifesleeknow : RT @ikissgoo: ciao namjoon buongiorno ho visto che stai entrando in territorio italiano quindi voglio farti i miei auguri si, spero che le… - ForexOnlineMeIt : Borsa: avvio in rialzo per Milano, Ftse Mib +0,36% | Liguria Business Journal -