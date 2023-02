Borsa: Europa in avvio in rialzo, Francoforte +0,17% (Di venerdì 24 febbraio 2023) avvio in rialzo per le Borse europee. Parigi segna un marginale +0,02% con il Cac 40 a quota 7.319 punti. Francoforte guadagna lo 0,17% con il Dax a 15.501 punti. Londra registra un +0,25% con il Ftse ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023)inper le Borse europee. Parigi segna un marginale +0,02% con il Cac 40 a quota 7.319 punti.guadagna lo 0,17% con il Dax a 15.501 punti. Londra registra un +0,25% con il Ftse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newsfinanza : Borse, l'Europa tenta un nuovo recupero. Il focus torna sull'inflazione Usa - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Europa in avvio in rialzo, Francoforte +0,17%: Parigi marginale a +0,02%, Londra +0,25% - fisco24_info : Borsa: Europa in avvio in rialzo, Francoforte +0,17%: Parigi marginale a +0,02%, Londra +0,25% - fisco24_info : Borsa: Asia chiude debole con Cina, verso rialzo Europa: Controcorrente Tokyo, negativi i future su Wall Street - infoiteconomia : La Borsa di Milano maglia rosa in Europa. Bene Leonardo crolla Eni -