Borrell boccia documento cinese, 'non è un piano di pace' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quello cinese "non è un piano di pace, è un documento di intenzioni, dove Pechino illustra tutte le sue posizioni che sono note dall'inizio". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quello"non è undi, è undi intenzioni, dove Pechino illustra tutte le sue posizioni che sono note dall'inizio". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri ...

