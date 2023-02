Boris Johnson si candida a segretario della Nato. L’annuncio dell’ex premier britannico sulla tv ucraina: «È una grande idea» – Il video (Di venerdì 24 febbraio 2023) Boris Johnson si candida a segretario della Nato. Ad annunciare la scelta è lo stesso ex premier britannico in diretta tv durante un telegiornale ucraino, citato da European Pravda. «Dirigere la Nato? Questa è una grande idea, una ottima idea. Voglio sottolineare che ho questa idea e voglio che nessuno dimentichi che qui c’è un candidato. Questa volta, forse potrei essere fortuNato» ha spiegato Johnson.«Mario Draghi aveva proposto di nominare un rappresentante dell’Unione europea come prossimo segretario generale della Nato. Sono completamente in disaccordo con lui», ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023)si. Ad annunciare la scelta è lo stesso exin diretta tv durante un telegiornale ucraino, citato da European Pravda. «Dirigere la? Questa è una, una ottima. Voglio sottolineare che ho questae voglio che nessuno dimentichi che qui c’è unto. Questa volta, forse potrei essere fortu» ha spiegato.«Mario Draghi aveva proposto di nominare un rappresentante dell’Unione europea come prossimogenerale. Sono completamente in disaccordo con lui», ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiopassioni : @dariodangelo91 Lo scriveva il Telegraph anche lo scorso luglio, ripreso anche dalla Tass. Sicuramente brillante, m… - BdeligioBruno : RT @enricofromitaly: ?????? Boris Johnson ha annunciato che si sta candidando per il posto di Segretario generale della NATO. - AlbertoAgusto2 : RT @claudiocerasa: 'Garantendo che l'Ucraina vinca e che Putin alla fine fallisca, stiamo facendo l'investimento migliore e più efficiente… - NATOlizer : Boris Johnson si candida a segretario della Nato. L'annuncio dell'ex premier britannico sulla tv ucraina:...… - Massimi87789425 : RT @claudiocerasa: 'Gli ucraini stanno combattendo per qualcosa di più della propria libertà. Stanno combattendo per la causa della libertà… -