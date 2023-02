Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioDiMasc10 : RT @erny110393: Fuori un ubriacone e dentro un clown ubriacone! Boris 'pig' Johnson ha annunciato la sua candidatura a Segretario Generale… - transnazionale : Boris Johnson insiste, 'subito più armi a Ucraina, jet inclusi' #spaziotransnazionale informa - DeodatoRibeira : RT @RenzoLaBianca: Ex premier britannico Boris Johnson dichiara di ambire al ruolo di segretario generale della Nato. - paola_perazzoli : RT @erny110393: Fuori un ubriacone e dentro un clown ubriacone! Boris 'pig' Johnson ha annunciato la sua candidatura a Segretario Generale… - anto_galli4 : RT @erny110393: Fuori un ubriacone e dentro un clown ubriacone! Boris 'pig' Johnson ha annunciato la sua candidatura a Segretario Generale… -

Più armi all'Ucraina "al più presto" possibile. E' il messaggio lanciato nel primo anniversario della guerra con la Russia dall'ex premier britannico conservatore, capofila dei leader occidentali considerati a Kiev fra gli "amici" più fidati del presidente Volodymyr Zelensky. Sentito da Sky News ieri sera in una lunga intervista ripresa oggi da ...... sono tanti e il Regno Unito, prossimo a dire addio al governo diper uno scandalo, ottiene risultati micidiali su questo fronte. Un primo tentativo di colloqui di pace, praticamente il ...

Boris Johnson si candida a segretario della Nato. L'annuncio dell'ex premier britannico sulla tv ucraina: «È una grande ... Open

"Mi candido". Boris Johnson erede di Stoltenberg alla guida della Nato ilGiornale.it

Boris Johnson aspira ad essere segretario Nato: «Questa è un’ottima idea, mi considero un candidato» Corriere TV

Boris Johnson insiste, 'subito più armi a Ucraina, jet inclusi' - Mondo Agenzia ANSA

Guerra, Boris Johnson si candida a guidare la Nato QuiFinanza

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...