Bonus mobili ed elettrodomestici, chi ne ha diritto e come funziona la misura GUIDA (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bonus mobili ed elettrodomestici, ecco a chi spetta e come funziona. GUIDA Il Bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 febbraio 2023)ed, ecco a chi spetta eIledè una detrazione Irpef per l’acquisto die di grandi, destinati...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Madame_DD : RT @AntonioBepifan: A Cornelia la gente entra gratis passando dall'uscita di sicurezza. Personale di stazione non pervenuto. @InfoAtac di c… - ZPeppem : RT @RFeragalli: Oltre ad altri bonus, ha anche chiesto il 'bonus mobili' di 689€. Così sembra..... Non stiamo parlando di un operaio con sa… - sunrisesrose : @Kodydog22 Forse pensa che potrà intascare il bonus ristrutturazioni e il bonus mobili come ha fatto lo scorso anno… - francescade54 : RT @RFeragalli: Oltre ad altri bonus, ha anche chiesto il 'bonus mobili' di 689€. Così sembra..... Non stiamo parlando di un operaio con sa… - ClaudiaCurti5 : RT @RFeragalli: Oltre ad altri bonus, ha anche chiesto il 'bonus mobili' di 689€. Così sembra..... Non stiamo parlando di un operaio con sa… -