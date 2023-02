Bonucci entra nella leggenda | con il Nantes fa la storia della Juve

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Leonardoè uno dei grandi simbolidi questi anni e il suo talento lo ha portato a scrivere record sensazionali e unici. Poter godere per così tanti anniclasse di un giocatore meraviglioso come Leonardoha dato modo allantus di poter vincere una serie innumerevole di titoli, con il difensore laziale che dunque anche contro ilha potuto scrivere un momento storico per la sua carriera. Ansa FotoNon sta di certo attraversando e vivendo il suo campionato migliore il buon Leonardo, con il posto da titolare che ormai è stato ampiamente perso e non avrà più modo di schiodare il trio brasiliano. Eppure Allegri ha ancora grande considerazione di lui e soprattutto gli dà sempre l’opportunità di poter giocare diverse partite anche nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalvoPanda : Entra Bonucci e il Nantes si rivitalizza, facendo tutte le azioni che non è riuscito a fare in tutta la partita. Un… - Lord__Carry : Entra Bonucci e un minuto dopo rischiamo di subire gol - wwokeuplikethis : entra bonucci soffriamo haha… - elpatron0_ : entra bonucci metto striscia la notizia - Reverendo_80 : Entra #Bonucci e ne subiamo 1, #profeta -

(dal 82sv) BREMER 6.5 - Preciso quando serve. ALEX SANDRO 7 - Solo Lafont con due belle ... (dal 64' CUADRADO 6 -bene e sfiora il gol) FAGIOLI 7 - Recupera e imbuca per Di Maria, che poi ...Uno dei più deludenti della formazione di casa (73 Guessand 5,5 -a giochi ormai fatti). ... Certezza del reparto arretrato, ma ormai non è più una novità (83SV). Bremer 6,5 - Gli ...

Allegri furibondo, Bonucci entra in campo: la rabbia Juve a fine partita per il rigore non dato La Gazzetta dello Sport

LIVE TJ - NANTES-JUVENTUS 0-3 - Allegri dà minuti a Bonucci ... Tutto Juve

Di Maria trascina la Juve agli ottavi. Tripletta con primo gol da urlo RaiNews

Bonucci si coccola Di Maria: "I grandi giocatori possono risolvere la ... numero-diez.com

Spezia-Juventus in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Sport Fanpage

20.40 - FINISCE QUI! Show di Angel Di Maria allo Stade de la Beaujoire e qualificazione agevole per la Juventus che travolge il Nantes. Vantaggio bianconero dopo appena cinque minuti con il meraviglio ...SZCZESNY 6 - Si sporca i guanti, ma non è mai davvero impegnato. DANILO 6.5 - Tranquillità e gestione, Di Maria mette la partita in discesa, lui aiuta ad accompagnarla con serenità. (dal 82 BONUCCI sv ...