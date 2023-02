Bonaccini: 'Mai stato in correnti e non ne voglio l'appoggio'. Schlein: 'Gli amministratori non bastano più, è Pd già visto' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua la campagna elettorale per le primarie del Partito democratico a due giorni dall'esito finale: domenica 26 gli iscritti al partito voteranno. Il governatore dell'Emilia - Romagna e candidato ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua la campagna elettorale per le primarie del Partito democratico a due giorni dall'esito finale: domenica 26 gli iscritti al partito voteranno. Il governatore dell'Emilia - Romagna e candidato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alespz31 : @Armando42039651 @ellyesse Io ho scelto di sostenere Schlein, ma se il 27 fosse segretario Bonaccini sarò in prima… - giusepp21007630 : RT @edopaladini: Per me #Putin potrebbe anche trasformarsi nel nuovo Hitler Non sarò MAI nello stesso schieramento di pensiero di: Letta… - sacinaro : RT @edopaladini: Per me #Putin potrebbe anche trasformarsi nel nuovo Hitler Non sarò MAI nello stesso schieramento di pensiero di: Letta… - ValentinaSaini : RT @profgviesti: Il voto di domenica potrebbe essere importante per le sorti dell’autonomia differenziata. Una vittoria di Bonaccini la ren… - gadattorre1 : RT @profgviesti: Il voto di domenica potrebbe essere importante per le sorti dell’autonomia differenziata. Una vittoria di Bonaccini la ren… -