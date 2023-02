Bomba contro un’attività commerciale nel Sannio | due persone nei guai

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, le locali Stazioni Carabinieri, in San Leucio dele Fermignano (PU), hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’obbligo della presentazione alla P.G. emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di 2, allo stato gravemente indiziate, in concorso tra loro, di detenzione e porto in pubblico di un ordigno esplosivo oltre che di danneggiamento. L’indagine veniva avviata nel gennaio del 2022, quando un’esplosione, provocata da un ordigno esplosivo, danneggiava gravemente una tabaccheria sita in San Leucio del. La deflagrazione, oltre ad arrecare danni evidenti alla tabaccheria, ha causato anche ...