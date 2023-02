Bologna, Thiago Motta: «L’Inter è da scudetto e Champions» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, alla vigilia della gara di Serie A contro L’Inter. I dettagli Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter. PAROLE – «Il nostro vero obbligo è impegnarci al massimo, l’entusiasmo fa bene, per lavora meglio, sempre quando l’entusiasmo è focalizzato nel affrontare il prossimo allenamento e partita al massimo. Il resto poco da dire. Puntiamo a fare una grandissima partita contro L’Inter. È una squadra forte con punti di forza e di difficoltà, non siamo perfetti noi e non lo sono loro. Dobbiamo sfruttare il nostro momento al meglio, sia con che senza palla. L’Inter è una squadra da scudetto, da Champions ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di, allenatore del, alla vigilia della gara di Serie A contro. I dettagliha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Inter. PAROLE – «Il nostro vero obbligo è impegnarci al massimo, l’entusiasmo fa bene, per lavora meglio, sempre quando l’entusiasmo è focalizzato nel affrontare il prossimo allenamento e partita al massimo. Il resto poco da dire. Puntiamo a fare una grandissima partita contro. È una squadra forte con punti di forza e di difficoltà, non siamo perfetti noi e non lo sono loro. Dobbiamo sfruttare il nostro momento al meglio, sia con che senza palla.è una squadra da, da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : #Bologna, la #conferenzastampa di #ThiagoMotta in vista dell' #Inter - SampNews24 : #Bologna, Thiago Motta: «Rigore per la #Sampdoria? Non so cosa dire» - bologna_sport : Thiago Motta: 'Inter squadra da scudetto, ma noi siamo in salute. PSG? Penso solo al presente' - sportli26181512 : Bologna, Motta risponde alle voci sulla panchina del Psg: “Chiamate da Parigi? Focalizzato al massimo sulla partita… - Nutizieri : Bologna-Inter, la conferenza di Motta: 'Europa? Pensiamo alla prossima partita. Zirkzee e Arnautovic fuori'… -